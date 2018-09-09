СМИ: КНДР не продемонстрировала на военном параде баллистические ракеты
9 сентября 2018, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]
В воскресенье в Пхеньяне прошел военный парад в честь 70-летия со дня основания КНДР. Известно, что в рамках данного мероприятия не были продемонстрированы межконтинентальные баллистические ракеты.
В параде принимали участие несколько тысяч военнослужащих, на площади можно было увидеть танки и артиллерийские установки, однако ракеты так и не были показаны.
Как уточняет сегодня японское агентство Киодо, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдал за праздничным шествием, но не произнес поздравительную речь. Вместо него к гражданам страны обратился председатель президиума Верховного народного собрания Ким Ен Нам.
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