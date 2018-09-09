Станция метро, разрушенная при теракте 11 сентября в Нью-Йорке, вновь открыта

В Нью-Йорке вновь открылась станция метро, разрушенная в ходе теракта 11 сентября 2001 года. Речь идет о Cortlandt Street, которая находилась непосредственно под Всемирным торговым центром.

После атаки террористов станция была полностью завалена обломками, кроме того, ее потолок оказался пробит. Как уточняет телеканал CBS, в субботу днем данную платформу вновь открыли, однако уже под другим названием – WTC Cortlandt. Известно, что общая стоимость проекта по восстановлению составила 158 миллионов долларов.

Известно, что станция, открытая спустя 17 лет, украшена мозаикой, на которой изображена Декларация независимости США, а также Всеобщая декларация прав человека ООН.