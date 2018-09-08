В Салониках митингуют против Ципраса, начались столкновения с полицией

Столкновения демонстрантов с полицией происходят сегодня в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Уже применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестующие пытались прорваться через заграждения полиции у мэрии Салоник по направлению к зданию Салоникской международной ярмарки, где пройдет выступление Ципраса. Молодые люди с масками на лицах и с флагами Греции в руках бросают в полицейских камнями, нападают на представителей СМИ. Они выступают против заключенного в июне соглашения между Афинами и Скопье о переименовании соседней Македонии в Северную Македонию.

Движение по основным улицам закрыто, в центре запрещена парковка и остановка, передает ТАСС.