В Салониках митингуют против Ципраса, начались столкновения с полицией
8 сентября 2018, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]
Столкновения демонстрантов с полицией происходят сегодня в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Уже применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.
Протестующие пытались прорваться через заграждения полиции у мэрии Салоник по направлению к зданию Салоникской международной ярмарки, где пройдет выступление Ципраса. Молодые люди с масками на лицах и с флагами Греции в руках бросают в полицейских камнями, нападают на представителей СМИ. Они выступают против заключенного в июне соглашения между Афинами и Скопье о переименовании соседней Македонии в Северную Македонию.
Движение по основным улицам закрыто, в центре запрещена парковка и остановка, передает ТАСС.
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