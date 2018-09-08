Обстрелы территории Донецкой народной республики стали источником дополнительного заработка для военнослужащих ВСУ. Об этом корреспонденту АН рассказали разведчики армии ДНР, которые совершают выходы за линию фронта.

«Сначала мы не поняли, что они делают», — рассказал корреспонденту АН военнослужащий подразделения разведки с позывным Москва: «Пулеметчик всю ночь работал, а утром начал собирать гильзы».

Сначала разведчики решили, что украинским военнослужащим это нужно для отчетности, и что гильзы предоставляются в штаб. Спустя некоторое время пулеметчик вернулся с сумкой доверху набитой алкоголем. Стало понятным, что он попросту сдал на металлолом гильзы, которые сделаны из латуни.

В настоящее время на Донбассе введен режим школьного перемирия. Это идет в разрез планам украинских военнослужащих, которые научились зарабатывать дополнительно на сдаче латунных гильз на металлолом.

Ежедневные сводки ежедневно фиксируют на Донбассе нарушение режима тишины со стороны ВСУ. Минимальная цена за килограмм латуни на украинских досках объявлений начинается от 80 гривен за килограмм. Возможно, это и является причиной нарушения перемирия во многих случаях.