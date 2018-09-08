Немецкий политик рассказал об отношениях Германии и Крыма

Лидер фракции партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреас Маурер заявил, что за последние три года территорию Крыма посетили свыше 500 народных дипломатов из Германии.

Об этом сообщает РИА Новости. Он также отметил, что это произошло даже несмотря на угрозы инициирования уголовного преследования со стороны властей Украины.

По его мнению, угрозы со стороны Киева продиктованы желанием создать видимость работы. Маурер отметил, что граждане Германии ездят туда, куда хотят, и Украина этого не изменит.