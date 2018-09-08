В Гималаях разбился вертолет, 6 человек погибли
8 сентября 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились семь человек (пилот и шесть пассажиров), потерпел крушение в Гималаях. В результате катастрофы шесть из семи человек погибли.
Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, воздушное судно доставляло пациента из деревни Самагон (Samagaun) в Катманду.
Среди жертв - один гражданин Японии и пятеро граждан Непала. По некоторым данным, причиной авиакатастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.
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