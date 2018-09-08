В Гималаях разбился вертолет, 6 человек погибли

Вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились семь человек (пилот и шесть пассажиров), потерпел крушение в Гималаях. В результате катастрофы шесть из семи человек погибли.

Об этом сообщает The Himalayan Times со ссылкой на свои источники. Как отмечает издание, воздушное судно доставляло пациента из деревни Самагон (Samagaun) в Катманду.

Среди жертв - один гражданин Японии и пятеро граждан Непала. По некоторым данным, причиной авиакатастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.