В Китае произошло землетрясение, есть пострадавшие

Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в субботу утром в провинции Юньнань, расположенной в юго-западной части Китая. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает китайский сейсмологический центр.

Глубина залегания эпицентра подземных толчков составила порядка одиннадцати километров. Сейсмологами также было зафиксировано более 50 сильных афтершоков.

Как отмечают спасатели, жертв удалось избежать, однако, в результате происшествия по меньшей мере 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Кроме того, землетрясение привело к достаточно большим разрушениям: в жилых домах обвалились крыши, разрушены гаражи и множество хозяйственных построек.