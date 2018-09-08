В Китае произошло землетрясение, есть пострадавшие
8 сентября 2018, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]
Землетрясение магнитудой 5.9 произошло в субботу утром в провинции Юньнань, расположенной в юго-западной части Китая. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщает китайский сейсмологический центр.
Глубина залегания эпицентра подземных толчков составила порядка одиннадцати километров. Сейсмологами также было зафиксировано более 50 сильных афтершоков.
Как отмечают спасатели, жертв удалось избежать, однако, в результате происшествия по меньшей мере 14 человек получили травмы различной степени тяжести.
Кроме того, землетрясение привело к достаточно большим разрушениям: в жилых домах обвалились крыши, разрушены гаражи и множество хозяйственных построек.
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