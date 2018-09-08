Премьер-министр Украины оконфузился, перепутав Киев с Днепром

На странице премьера Украины Владимира Гройсмана в соцсетях закралась ошибка в поздравлении жителей Днепра с Днем города.В Фейсбуке были опубликованы четыре открытки с видами городов -"именинников".

Это Луцк, Житомир, Николаев и Днепр. Но вместо городских видов Днепра была размещена фотография моста через Днепр в Киеве с торговым центром на заднем плане, пишет РИА Новости.

"Это же не Днепр!", "Вот прям не помню, где в Днепре такой вид", пишут пользователи в комментариях. "Днепр вроде же еще не в полном составе в Киев переехал, так что поздравлять Днепр киевской фоткой еще немного рано", иронизируют в соцсетях. Также задают вопрос Гройсману, когда он последний раз на родине был.