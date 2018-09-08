Полиция Британии заявила о серьезном инциденте на севере Англии
8 сентября 2018, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]
В Южном Йоркшире на севере Англии произошел некий серьезный инцидент. В связи с этим центр города Барнсли перекрыт, в городе наблюдается большое скопление полицейских, пишут в соцсетях.
«В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских. Это связано с серьезным инцидентом. Мы сообщим дополнительную информацию позже. Мы просим жителей быть бдительными. О любых беспокоящих фактах сообщайте по телефону», - сообщила сегодня полиция Южного Йоркшира в твиттере.
Никаких подробностей «серьезного инцидента» пока не сообщается. В соцсети просочилось несколько сообщений, что в центре Барнсли произошло нападение с ножом, но они на данный момент являются непроверенными, сообщает РИА Новости.
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