Полиция Британии заявила о серьезном инциденте на севере Англии

В Южном Йоркшире на севере Англии произошел некий серьезный инцидент. В связи с этим центр города Барнсли перекрыт, в городе наблюдается большое скопление полицейских, пишут в соцсетях.

«В центре Барнсли сегодня большое скопление полицейских. Это связано с серьезным инцидентом. Мы сообщим дополнительную информацию позже. Мы просим жителей быть бдительными. О любых беспокоящих фактах сообщайте по телефону», - сообщила сегодня полиция Южного Йоркшира в твиттере.

Никаких подробностей «серьезного инцидента» пока не сообщается. В соцсети просочилось несколько сообщений, что в центре Барнсли произошло нападение с ножом, но они на данный момент являются непроверенными, сообщает РИА Новости.