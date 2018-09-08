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Эксперт оценил заявление о «пробившей дно» Украине
8 сентября 2018, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал прозвучавшее из Киева заявление о том, что Украина «пробила дно и перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам».
«Все очень просто. Подобные заявления появляются не случайно. Они связаны с предстоящими выборами, а на Порошенко в нынешней Украине никто не ставит. Для того, чтобы вовремя отмежеваться от Порошенко, надо его ругать. Надо говорить о том, что Украина достигла небывалого падения именно в период его правления. Евгений Червоненко – бывший чиновник. Он надеется вернуть себе теплый кабинет при смене власти», - высказался Андрей Манойло.
Эксперт считает, что на Украине обязательно состоится второй тур выборов, в который выйдет нынешний рейтинговый лидер Юлия Тимошенко и кто-то из ее соперников. И подобными заявлениями чиновник старается привлечь внимание Тимошенко или других украинских политических сил к своей персоне, передает RT.
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