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ОБСЕ признались в проведении разведки в Донбассе? (ФОТО)
Сотрудники миссии ОБСЕ проигнорировали либо не смогли ответить на вопросы, какова цель их работы и проводят ли они разведку
8 сентября 2018, 13:07 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Они попались на передовой. Патруль мониторинговой миссии ОБСЕ стоял на въезде в Донецк в районе Трудовских. Мимо проезжал корреспондент АН, который не удержался от давно наболевшего вопроса: «А что миссия ОБСЕ вообще делает в Донбассе?».
Четыре года идет война. Четыре года члены миссии фиксируют нарушения норм международного права (они признались в том, что видят нарушения, которые допускает украинская сторона конфликта). Четыре года наблюдатели ОБСЕ готовят свои доклады, но толку от этого никакого.
«Принятие мер не входит в нашу компетенцию», — пояснил сотрудник миссии ОБСЕ корреспонденту АН: «Мы всего лишь осуществляем наблюдение».
Наблюдение является одним из способов разведки. Если за четыре года не было ни одного уголовного дела по факту нарушений норм международного гуманитарного права, то какова цель наблюдения ОБСЕ? Услышав этот вопрос, члены мониторинговой миссии замялись. Старший патруля пояснил корреспонденту АН, что у них неожиданно закончилась работа на этом участке фронта и они направляются в другое место.
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