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Внешний вид главы украинского МИД снова вызвал шквал насмешек в сети
8 сентября 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вновь поверг в недоумение пользователей сети своим внешним видом. На приеме в Канаде глава МИД Украины появился без галстука и безразмерных джинсах.
Бывший глава украинского правительства Николай Азаров опубликовал фотографию украинской делегации на приеме в Канаде на своей странице в фейсбуке.
«Клим Чугункин, также известный как Павел Климкин, возглавляющий министерство иностранных дел Украины, не перестает радовать своим внешним видом. Это фото сделано в Канаде. Крайний слева – А. Шевченко, посол Украины в Канаде. Вы бы смогли об этом догадаться, глядя на это фото?», - прокомментировал снимок Николай Азаров.
«Смех сквозь слезы, и это министром называется! У него же костюм был раньше! Жаль, что такие люди олицетворяют украинское государство», «На Киевском вокзале стою я, молодой, подайте, Христа ради, червонец золотой…», - посыпались комментарии
«Это тактический ход. Смутно помню историю, как в 90-х Лавров и Нарышкин выбивали в Европе какие-то инвестиции для загибающейся России. Так им ответили: костюмы должны быть попроще. Вам, таким элегантным, денег никто не даст», - прозвучало и такое мнение.
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