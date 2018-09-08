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На Украине отключили первый энергоблок Запорожской АЭС
8 сентября 2018, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
На Украине первый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключен от энергосети. Причиной отключения является проведение планового ремонта, заявила пресс-служба украинского энергооператора.
«Восьмого сентября 2018 года в 00.03 энергоблок № 1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового среднего ремонта продолжительностью 70 суток», - заявили энергетики.
На Запорожской АЭС в настоящее время в штатном режиме работают четыре энергоблока, суммарная мощность генераторов которых составляет 3890 МВт. Отмечается также, что ни к работе основного оборудования атомной электростанции, ни к персоналу никаких замечаний нет. Радиационный фон в месте расположения Запорожской АЭС соответствует естественному, сообщает RT.
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