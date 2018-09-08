Эксперт прокомментировал американские учения в Сирии

Начало военных учений США в восточной части Сирии прокомментировал директор Института стратегического планирования Александр Гусев. Эксперт считает, что США затеяли опасную авантюру.

«США сейчас затеяли авантюру. Провокация в Идлибе с применением химического оружия, по сути, провалилась. Американцам ничего не остается, кроме как провести учения с применением наземных и военно-воздушных сил, чтобы перетянуть одеяло на свою сторону. Для них, чем кризисней ситуация, тем выгодней», - заявил Александр Гусев.

Эксперт также отметил, что не только проведение учений, но и само нахождение американских войск на территории Сирии является нонсенсом и нарушает все международные нормы.

«Американцы не хотят отдавать Сирию в руки российской коалиции. Они пытаются показать, «кто в доме хозяин». Но дело в том, что само нахождение американских войск в Сирии – нонсенс. Это нарушение всех норм международного права. Россия находится в Сирии по приглашению легитимного президента Башара Асада. Американцев никто и никогда в Сирию не приглашал. Поэтому проведение учений на территории суверенного независимого государства – это попрание всех международных прав», - цитирует эксперта RT.