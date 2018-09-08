Арнольд Шварценеггер создал первый в жизни мем

Американский актер и политический деятель Арнольд Шварценеггер создал первый в своей жизни мем. Он использовал известную картинку «неверный парень», чтобы привлечь внимание избирателей.

«Это мой первый мем», - признался актер в своем твиттере. Персонажами мема, созданного Арнольдом Шварценеггером, стали «честные выборы», «политики» и «джерримендеринг» - система избирательной географии, которую Шварценеггер призвал уничтожить.

«Железный Арни» заявил, что «джерримендеринг» нарушает принцип равного количества депутатов от равного количества избирателей, и призвал своих подписчиков поддержать его кампанию по разрушению этой избирательной системы, нарушающей права избирателей.

Мем «неверный парень» приобрел популярность прошлым летом. Картинку быстро растиражировали и назвали мемом на все случаи жизни.