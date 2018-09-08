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В Канаде признали «ключевую роль» Украины в канадской демократии
8 сентября 2018, 09:44 [ «Аргументы Недели» ]
Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии, заявила министр науки и спорта Канады Кристи Данкан. Иммигранты с «незалежной» много делают для канадского общества, считает она.
«Украинцы сыграли ключевую роль в канадской демократии и мы благодарны им за это. Украинские иммигранты много сделали и продолжают делать во всех аспектах канадского общества, экономической и политической жизни. Мы неизменно поддерживаем народ Украины и территориальную целостность Украины. Мы с радостью будем продолжать работать с украинскими коллегами над развитием партнерства и дружбы», - заявила канадский министр науки и спорта Кристи Данкан по случаю Дня канадско-украинского наследия.
День канадско-украинского наследия отмечается с позапрошлого года, праздник назначен на 7 сентября. Его отмечают в канадских провинциях Онтарио (самой густонаселенной в Канаде) и Альберта, примерно 10% населения которой имеют украинские корни, сообщает RT.
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