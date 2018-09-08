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США представили концепт перехватчика российских "Кинжалов"
8 сентября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Американские военные представили концепт перехватчика, способного бороться с российским и китайским гиперзвуковым оружием. Для этого он будет использовать метод кинетического перехвата цели.
Новейшее российское гиперзвуковое оружие, в частности, ракетные комплексы «Авангард» и «Кинжал», вызывают серьезную озабоченность у американских военных. Так, после того как Россия рассекретила свои новейшие разработки, глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что США нечего противопоставить российскому гиперзвуковому оружию. Беспокоят американцев также и активные разработки Китая в области гиперзвука.
Американское оборонно-исследовательское агентство DARPA представило концепт перехватчика Glide Breaker. Он выглядит как летательный аппарат небольшого размера. По замыслу разработчиков, он сможет уничтожать ракеты противника так называемым кинетическим перехватом. Кинетический перехват не предполагает отдельной боевой части. Поражение цели происходит за счет прямого попадания корпуса перехватчика. Другие подробности пока не раскрываются, сообщает РИА Новости.
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