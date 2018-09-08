Гройсман заявил об угрозе дефолта на Украине

Украину ждет дефолт и финансовая катастрофа в случае невыполнения требований Международного валютного фонда о повышении цен на газ для населения, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Украине необходимо выходить на внешние финансовые рынки, чтобы перекредитоваться и уменьшить хотя бы проценты по долгам, накопленным страной с 2005 по 2013 годы, заявил Гройсман. Он также подчеркнул, что за эти годы внешний долг страны увеличился на 46 миллиардов долларов.

«Нас забросили в серьезную долговую яму. Очевидно, что экономика растет. Но у нас на плечах такой долг, который мы сами выплатить не можем. Невыполнение требования МВФ поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер-министр, я - антикризисный», - заявил Гройсман в телеэфире.

Гройсман также пожаловался, что предыдущие украинские премьер-министры подписывали различные меморандумы и давали обещания, которые затем не выполняли, а он «теперь должен решать этот вопрос».

«Миссия МВФ приехала, работаем. У нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров», - цитирует Гройсмана РИА Новости.