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Украина пробила дно приличий, заявили в Киеве
8 сентября 2018, 07:06 [ «Аргументы Недели» ]
Украина пробила дно по всем скандалам и позорам, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко после высказывания спикера Верховной рады Андрея Парубия о Гитлере.
Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, рассуждая в телеэфире о проблемах украинской демократии, заявил, что изучал этот вопрос на научном уровне и самым большим сторонником прямой демократии считает Адольфа Гитлера, «сделавшего большой вклад в ее развитие».
«Наша страна давно пробила дно. Украина перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. После такого в любой стране было бы не только моральное осуждение, влекущее за собой отставку, но и уголовное преследование», - прокомментировал выступление спикера Евгений Червоненко.
Бывший украинский министр транспорта считает, что безнаказанность подобных реплик является прямым следствием процветающей на Украине героизации фашизма, передает РИА Новости.
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