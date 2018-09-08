Украина пробила дно приличий, заявили в Киеве

Украина пробила дно по всем скандалам и позорам, заявил экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко после высказывания спикера Верховной рады Андрея Парубия о Гитлере.

Ранее спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, рассуждая в телеэфире о проблемах украинской демократии, заявил, что изучал этот вопрос на научном уровне и самым большим сторонником прямой демократии считает Адольфа Гитлера, «сделавшего большой вклад в ее развитие».

«Наша страна давно пробила дно. Украина перешла черту международных приличий по всем скандалам и позорам. После такого в любой стране было бы не только моральное осуждение, влекущее за собой отставку, но и уголовное преследование», - прокомментировал выступление спикера Евгений Червоненко.

Бывший украинский министр транспорта считает, что безнаказанность подобных реплик является прямым следствием процветающей на Украине героизации фашизма, передает РИА Новости.