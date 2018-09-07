Принципиальный политик или слабая фигура? Чего ждать от нового лидера ДНР

В Донецкой народной республике сменился руководитель. Исполняющим обязанности главы самопровозглашенного государства назначен спикер парламента Денис Пушилин. Каких действий ждать от нового лидера ДНР?

В прошлую пятницу в результате террористического акта был убит глава ДНР Александр Захарченко. После случившегося в Донецке созвали военный совет, который избрал врио руководителя республики, им стал вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников проработал на своем посту ровно неделю. Сегодня днем Генпрокуратура ДНР заявила, что назначение, произведенное в экстренных условиях, противоречило Конституции и поэтому незаконно. Вслед за этим Народный совет выбрал нового временного главу. Эту должность занял спикер парламента Денис Пушилин.

После голосования Народного совета, одобрившего кандидатуру Пушилина, он заверил, что правительство ДНР продолжит курс, который оно реализовывало при Александре Захарченко. Также новый врио озвучил цель своей работы. Денис Пушилин признался, что ему хочется сделать жителей Донбасса счастливыми.

Руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик в разговоре с «Царьградом» позитивно оценил перестановки во властных эшелонах самопровозглашенного государства. Эксперт отметил принципиальность Пушилина. По словам Кнырика, политик никогда не менял своих взглядов и позиций. Собеседник журналистов охарактеризовал Пушилина как исполнительного, неконфликтного и «системного» человека.

Политолог Александр Ведруссов, комментируя назначение Дениса Пушилина для rns.online, назвал его кандидатуру «ожидаемой и не раздражающей». Аналитик предположил, что появление на посту главы ДНР Пушилина, который в отличие от Захарченко, более близок к гражданской сфере, позитивно скажется на процессе мирного урегулирования в Донбассе.









Бывший председатель парламента Новороссии Олег Царев, в свою очередь, заявил, что новый руководитель республики должен справиться со всеми возложенными на него задачами. Главная из них – проведение выборов, которые намечены на 11 ноября.

Экс-министр обороны непризнанного государства Игорь Стрелков, в отличие от других процитированных экспертов, отнесся к выбору Народного совета негативно. По словам Стрелкова, Пушилин не будет совершать никаких неконтролируемых извне действий, потому что это «чрезвычайно слабая фигура во всех отношениях». Бывший командир ополченцев назвал нового руководителя ДНР «чистым пластилином», человеком, не пользующимся авторитетом в силовых структурах республики, пишет сайт antifashist.com.