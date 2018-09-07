В Иране произошло землетрясение, есть пострадавшие

В пятницу, 7 сентября, на юго-востоке Ирана в городе Ираншахр произошло землетрясение. В результате стихии пострадали двое, ещё один человек погиб. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на источник.

«В городе Ираншахр погибла 18-летняя девушка. Кроме того, из-за последующих афтершоков еще 2 человека получили ранения, им была оказана медицинская помощь", — сообщил источник.

Ранее сотрудники Геологической службы Соединенных Штатов Америки сообщили, что на юго-востоке Ирана произошло землетрясение с магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера. Эпицентр стихии находился в 126 километрах от города Бам в иранской провинции Керман. Очаг располагался на глубине 10 километров.