На Украине озвучили катастрофические последствия разрыва договора о дружбе с РФ

Отказ от договора о дружбе с Россией, который ранее анонсировали представители киевской власти, будет иметь катастрофические последствия для Украины. Такова точка зрения Виктора Медведчука.

Политик написал на сайте возглавляемого им общественного движения «Украинский выбор», что денонсация договоренностей нанесет большой ущерб экономике страны, значительно ухудшит ее международное положение. Кроме того, по мнению Медведчука, разрыв договора похоронит процесс урегулирования донбасского кризиса. Данный вопрос является главным для Украины на сегодняшний день, отметил политик.

Ранее в пятницу сообщалось, что в армии непризнанной ДНР рассказали о будущей мести Киеву за организацию теракта, в результате которого погиб лидер республики Александр Захарченко. С соответствующим заявлением выступил ополченец Ахра Авидзба.