Видео: в Индии дворняга дала отпор леопарду

Инцидент произошел на территории леопардового сафари-парка в лесном заповеднике Джхалана. Внезапно появившемуся из кустов леопарду в весьма своеобразной манере дала отпор бездомная собака.

Очевидцами столкновения дворняги и леопарда стала группа туристов, ехавшая на джипе по дороге. Леопард некоторое время караулил пса, а затем бросился на него из-за кустов.

Собака же поджала хвост и принялась без остановки лаять на леопарда, который в недоумении встал, как вкопанный, словно вообще не понимая, что в данный момент происходит.

Спустя пару минут, под таким напором дикое животное было вынуждено отступить. Однако, работники заповедника уверены, что леопард вряд ли оставил бы пса в покое, если бы рядом не было туристов.

Видео предоставлено телеканалом Рен Тв.