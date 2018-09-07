СМИ: Лондон начал устранять следы отравляющих веществ в доме Скрипалей

Газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что британские военные начали дезинфекцию в доме Скрипалей, чтобы ликвидировать следы нервно-паралитического вещества. Власти предложили соседям Скрипалей на время процедуры переехать, однако те отказались.

По информации источника, процесс дезинфекции может затянуться даже на несколько месяцев. Некоторые специалисты будут работать в специальных защитных костюмах. В ходе дезинфекции все предметы будут изъяты и помещены в специальный контейнер.

После обеззараживания помещения будут проведены дополнительные анализы на проверку безопасности территории.