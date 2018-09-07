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В ДНР произошел крупный пожар в районе санаторного комплекса (ФОТО, ВИДЕО)
7 сентября 2018, 18:17 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Крупный пожар возник в районе одного из рекреационных комплексов в Донецкой народной республике под названием «Мокрая каранка».
Что именно стало причиной пожара, еще предстоит установить экспертам. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать брошенный окурок или спичка. Кроме того, не исключается версия поджога. Расположенный на берегу пруда комплекс «Мокрая Каранка» пользовался интересом у отдыхающих.
К тому моменту, когда на место происшествия приехал корреспондент АН, огонь уже охватил достаточно большую площадь. Горела сухая трава, сильный ветер раздувал огонь, и он быстро распространялся по лесу.
На месте работал пожарный расчет. Спасатели уже развернули рукава и пытались затушить огонь. Они едва успевали сбить языки пламени в одном месте, как начинало гореть в другом месте. Стихия жадно пожирала свободное пространство.
Неподалеку поле. Сейчас в ДНР уборочная страда и там работала техника. Старший пожарного расчета быстро сориентировался и распорядился бросить силы на то, чтобы перекрыть движение огня с подветренной стороны. Иначе чрезвычайное происшествие могло перейти в настоящую катастрофу.
На момент подготовки текста спасателям удалось локализовать возгорание. Отдельные очаги еще тлели. На них было обращено повышенное внимание. Данных о жертвах и пострадавших нет. По словам самих пожарных никто не пострадал.
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