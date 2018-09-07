Украинский министр заявил, что недоволен сюжетом Би-би-си о крымских санаториях

Министр информационной политики Украины Юрий Стець недоволен сюжетом Би-би-си о замечательных санаториях в «русском Крыму». Об этом он написал в письме генеральному директору компании Тони Холлу.

В эфире одного из телеканалов, принадлежащих Би-би-си, была показана документальная программа «Путешествие Саймона Рива» о жизни в России. Ведущий рассказывал о замечательных санаториях в «русском Крыму» и о том, Минздрав Российской Федерации начал реализацию программ по улучшению здоровья населения.

По мнению первого замминистра информационной политики Украины Эмине Джапаровой, Москва приглашает известных журналистов и актеров, чтобы «зафиксировать статус Крыма», пишут РИА Новости.