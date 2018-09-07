Разряд молнии расколол постамент статуи Гарибальди в Риме

В Риме в результате удара молнии обрушился крупный фрагмент основания памятника итальянскому полководцу Джузеппе Гарибальди. Каменное изваяние установлено на римском Яникульском холме.

Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 7 сентября, когда на столицу Италии обрушился мощный ураган. Несколько кусков упали на землю, сообщает Российская газета.

В результате происшествия никто не пострадал. Однако к монументу все же устремились спасатели, которые оцепили часть площади и осмотрели повреждения.