Разряд молнии расколол постамент статуи Гарибальди в Риме
7 сентября 2018, 17:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Риме в результате удара молнии обрушился крупный фрагмент основания памятника итальянскому полководцу Джузеппе Гарибальди. Каменное изваяние установлено на римском Яникульском холме.
Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу, 7 сентября, когда на столицу Италии обрушился мощный ураган. Несколько кусков упали на землю, сообщает Российская газета.
В результате происшествия никто не пострадал. Однако к монументу все же устремились спасатели, которые оцепили часть площади и осмотрели повреждения.
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