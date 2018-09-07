Пушилин может быть более удобной фигурой для Кремля

Переназначение главы Донецкой народной республики могло быть инициировано в России. Об этом корреспонденту АН рассказали инсайдеры большой политики официального Донбасса.

Внутри силовых ведомств эту рокировку назвали своеобразным путчем. О том, что он грядет, говорили тайком все время. Но эта история с возможной рокировкой казалась больше похожей на пожелания заинтересованных групп. Примерно так же уже почти год политически «хоронят» севастопольского губернатора Дмитрия Овсянникова.

Ставшего после гибели Александра Захарченко главой ДНР Дмитрий Трапезников начали отправлять в отставку почти сразу после назначения на должность. Он стал исполняющим обязанности главы 31 августа. И вот уже спустя неделю новое назначение на этот пост. Донецкий парламент переназначил на пост исполняющего обязанности главы республики Дениса Пушилина.

«Назначение Трапезникова казалось каким-то бредом», — рассказал по секрету корреспонденту АН сотрудник госохраны (что-то типа российской ФСО): «Эта фигура расценивается крайне неоднозначеной. Основные бенефициары его политического профита сумели пролоббировать Трапезникова на волне общей сумятицы и неразберихи. Смерть «бати» (Александра Захарченко) была очень неожиданной».

Трапезникова сотрудник госохраны официального Донецка назвал ставленником олигарха Рината Ахметова. Кто стоит за Пушилиным сказать затруднился, а может быть, просто, не захотел.

До назначения на пост временно исполняющего обязанности главы ДНР он был председателем Народного Совета ДНР (это парламент официального Донецка). Кроме того, он был постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах в Минске.

Как пояснил корреспонденту АН другой инсайдер донецкой политики, рокировка эта носит чисто технический характер. Что Пушилин, что Трапезников представляют интересы одной и той же коалиции.