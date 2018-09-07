В Италии будут судить владелицу кота, упавшего на голову прохожему

В Италии мужчина попал в больницу из-за того, что на его голову упал шестикилограммовый кот с восьмого этажа. Инцидент произошёл на улице Виа Триполи 27 июля. Пострадавший с травмой шейных позвонков был доставлен в больницу.

Как сообщает агентство «Италия по-русски», кот не выжил после падения.

Итальянский суд оштрафовал владельцу кота за то, что она не смогла проконтролировать своего питомца. При этом женщину ждёт ещё одного разбирательство, так как мужчина потребовал возмещение ущерба за причинённый вред.