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Путин надеется, что у террористов в Идлибе хватит здравого ума сложить оружие

7 сентября 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Путин надеется, что у террористов в Идлибе хватит здравого ума сложить оружие
vk.com

Российский лидер Владимир Путин по итогам саммита РФ – Иран – Турция выразил надежду, что у террористов в Идлибе хватит ума сложить оружие и призыв о перемирии будет услышан.

«Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», – сообщил президент, пишет ТАСС.

Путин также отметил, что на данном этапе главная задача в Сирии – это изгнание боевиков из Идлиба, т.к. их присутствие несёт мирным жителям прямую угрозу.

Российский лидер подчеркнул, что с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдагоном и Хасаном Роухани обсудили ключевые аспекты взаимодействия для урегулирования ситуации в Сирии.

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