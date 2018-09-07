Путин надеется, что у террористов в Идлибе хватит здравого ума сложить оружие
7 сентября 2018, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин по итогам саммита РФ – Иран – Турция выразил надежду, что у террористов в Идлибе хватит ума сложить оружие и призыв о перемирии будет услышан.
«Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», – сообщил президент, пишет ТАСС.
Путин также отметил, что на данном этапе главная задача в Сирии – это изгнание боевиков из Идлиба, т.к. их присутствие несёт мирным жителям прямую угрозу.
Российский лидер подчеркнул, что с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдагоном и Хасаном Роухани обсудили ключевые аспекты взаимодействия для урегулирования ситуации в Сирии.
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