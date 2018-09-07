Британия заявила, что не оставит Россию «безнаказанной»

Посол Британии в РФ Лори Бристоу заявил, что полиция Великобритании имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по «делу Скрипалей».

По словам дипломата, разведывательные службы Британии «располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ», пишут РИА Новости. По его мнению, ГРУ имеет четкую субординацию, и операция была утверждена на высшем уровне российского государства. Лори Бристоу также подчеркнул, что те, кто своими действиями подрывает международные нормы, не останутся «безнаказанными». «Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения», — заключил посол.