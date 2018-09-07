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Британия заявила, что не оставит Россию «безнаказанной»
7 сентября 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Британии в РФ Лори Бристоу заявил, что полиция Великобритании имеет достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинения в покушении на убийство двум подозреваемых по «делу Скрипалей».
По словам дипломата, разведывательные службы Британии «располагают доказательствами о связи Боширова и Петрова с ГРУ», пишут РИА Новости. По его мнению, ГРУ имеет четкую субординацию, и операция была утверждена на высшем уровне российского государства. Лори Бристоу также подчеркнул, что те, кто своими действиями подрывает международные нормы, не останутся «безнаказанными». «Преступное поведение ГРУ нарушает нормы международного права и режим нераспространения», — заключил посол.
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