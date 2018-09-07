В ополчении Донбасса рассказали о будущей мести Киеву за взорванного Захарченко

Ополченцы Донецкой народной республики отомстят Украине за убийство главы самопровозглашенного государства Александра Захарченко. С таким заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил Ахра Авидзба, ранее командовавший батальоном «Пятнашка».

Как рассказал Авидзба корреспонденту «Звезды», защитники Донбасса не станут предпринимать никаких действий под влиянием гнева. По словам экс-комбата, в армии республики сначала обдумают ответные шаги. Военные ДНР сделают так, что «противнику будет очень нехорошо».

Александра Захарченко взорвали неделю назад в одном из донецких кафе. Согласно данным силовых структур республики, террористический акт осуществили украинские диверсанты. Официальный Киев свою причастность к инциденту отрицает.

Ранее в пятницу сообщалось, что в сети появился прогноз о распаде Украины после возможного признания Москвой ДНР и ЛНР.