В ополчении Донбасса рассказали о будущей мести Киеву за взорванного Захарченко
7 сентября 2018, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]
Ополченцы Донецкой народной республики отомстят Украине за убийство главы самопровозглашенного государства Александра Захарченко. С таким заявлением в разговоре с российскими журналистами выступил Ахра Авидзба, ранее командовавший батальоном «Пятнашка».
Как рассказал Авидзба корреспонденту «Звезды», защитники Донбасса не станут предпринимать никаких действий под влиянием гнева. По словам экс-комбата, в армии республики сначала обдумают ответные шаги. Военные ДНР сделают так, что «противнику будет очень нехорошо».
Александра Захарченко взорвали неделю назад в одном из донецких кафе. Согласно данным силовых структур республики, террористический акт осуществили украинские диверсанты. Официальный Киев свою причастность к инциденту отрицает.
Ранее в пятницу сообщалось, что в сети появился прогноз о распаде Украины после возможного признания Москвой ДНР и ЛНР.
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