Роухани: Иран сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска

В пятницу президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что его страна намерена сохранить присутствие на территории Сирии. Политик сделал это заявление в рамках саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.

Роухани подчеркнул, что иранские военные останутся в САР для борьбы с террористическими группировками по просьбе законного сирийского правительства, передает РИА "Новости".

Президент Ирана также отметил, что присутствие военнослужащих страны в Сирии никогда не было направлено на то, чтобы навязать кому-либо собственное мнение или подчинить кого-то.

Ранее сегодня стало известно, что перед началом саммита в Тегеране глава РФ Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.