Роухани: Иран сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска
7 сентября 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что его страна намерена сохранить присутствие на территории Сирии. Политик сделал это заявление в рамках саммита РФ, Турции и Ирана в Тегеране.
Роухани подчеркнул, что иранские военные останутся в САР для борьбы с террористическими группировками по просьбе законного сирийского правительства, передает РИА "Новости".
Президент Ирана также отметил, что присутствие военнослужащих страны в Сирии никогда не было направлено на то, чтобы навязать кому-либо собственное мнение или подчинить кого-то.
Ранее сегодня стало известно, что перед началом саммита в Тегеране глава РФ Владимир Путин встретился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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