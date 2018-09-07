Гройсман оправдал повышение цены на газ внешними долгами Украины

Украинскому правительству приходится идти на очередное вынужденное повышение цен на газ для населения, чтобы обеспечить выплаты по внешним долгам, объяснил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Повышения цен на газ для населения требует от Украины Международный валютный фонд, миссия которого работает с 6 по 19 сентября в Киеве. МВФ выдвигает это условие для продолжения дальнейшего кредитования Украины. Сейчас в Киеве как раз происходит согласование очередного транша кредита МВФ в размере двух миллиардов долларов. В связи с этим ЦБ Украины информирует о повышении тарифов на газ на 25% в этом году и еще на 15% в следующем.

«Если постоянно обманывать наших западных партнеров, они начинают смотреть не в нашу сторону. Поэтому это вынужденный шаг. Мы должны получить доступ к финансированию на внешних рынках для обслуживания и возврата долгов. Хотя долги эти ни я не брал, ни вы не брали, по крайней мере, большинство из вас», - заявил Гройсман сегодня, выступая на «Часе вопросов к правительству» в Верховной раде.

Аргументируя этот «вынужденный шаг», Гройсман отметил, что правительству предстоят большие выплаты по внешним долгам. Внутри страны такие суммы взять просто негде, поэтому Украине так нужны деньги иностранных кредиторов. По его словам, другого сценария просто нет, сообщает РИА Новости.