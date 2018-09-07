МИД Украины решил похвастаться плодородностью земли украинской и богатством ее даров. Но вместо этого в очередной раз оконфузился: «самый большой в мире украинский арбуз» оказался американским.

Украинский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию огромного арбуза с подписью: «Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области».









Однако гордиться пришлось недолго. Украинский журналист Владислав Антонов рассмотрел снимок внимательно и выяснил, что фотография была сделана в 2013 году и украдена с другого сайта. А сам «арбузный рекорд» принадлежит американскому фермеру Биллу Эдвардсу, который в 2013 году вырастил полосатую ягоду весом 119 килограммов.

«Непонятно, что укусило человека, публикующего посты от украинского МИДа, чтобы он опубликовал фото огромного арбуза весом 119 кг и похвастался, что это у нас такая «родюча» Херсонщина. Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины, еще и за 2013 год. А у вас это «Херсонщина родючая», - высказался Владислав Антонов.

После разоблачительной публикации Антонова «арбузный фейк» со страницы МИД Украины был удален.