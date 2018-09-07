//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Беременная звезда "Папиных дочек" попала в ДТП
- Данилко прокомментировал свое выступление перед Светланой Медведевой
- Поклонники не узнают похорошевшую Ольгу Бузову
- Панин снова передумал эмигрировать из России
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
МИД Украины опубликовал "арбузный фейк" и оконфузился
7 сентября 2018, 14:17 [ «Аргументы Недели» ]
МИД Украины решил похвастаться плодородностью земли украинской и богатством ее даров. Но вместо этого в очередной раз оконфузился: «самый большой в мире украинский арбуз» оказался американским.
Украинский МИД опубликовал на своей странице в фейсбуке фотографию огромного арбуза с подписью: «Самая большая ягода в мире. Вот такие арбузы родит щедрая земля Херсонской области».
Однако гордиться пришлось недолго. Украинский журналист Владислав Антонов рассмотрел снимок внимательно и выяснил, что фотография была сделана в 2013 году и украдена с другого сайта. А сам «арбузный рекорд» принадлежит американскому фермеру Биллу Эдвардсу, который в 2013 году вырастил полосатую ягоду весом 119 килограммов.
«Непонятно, что укусило человека, публикующего посты от украинского МИДа, чтобы он опубликовал фото огромного арбуза весом 119 кг и похвастался, что это у нас такая «родюча» Херсонщина. Оказалось, что фото совсем не из Херсонщины, а очень даже из США-сщины, еще и за 2013 год. А у вас это «Херсонщина родючая», - высказался Владислав Антонов.
После разоблачительной публикации Антонова «арбузный фейк» со страницы МИД Украины был удален.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Лавров показал журналистам свой любимый мем про "отравителей Скрипалей"
//Новости Гнездо.ру
//Общество
Появилась версия о применении против Крыма американского климатического оружия
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Новости партнеров
Антон Силуанов назвал сроки запуска новых накопительных пенсий
//В мире
В ополчении Донбасса рассказали о будущей мести Киеву за взорванного Захарченко
//В мире
//В мире
Роухани: Иран сохранит присутствие в Сирии по просьбе Дамаска
//Новости СМИ2
//Криминал
Крымские автоинспекторы обезвредили главаря банды с помощью боевого самбо
//В мире
Обнародован прогноз о распаде Украины после признания Россией республик Донбасса
//Новости Redtram
//В мире
Названы возможные темы сегодняшних переговоров Меркель и Макрона
//В мире
Данилко прокомментировал свое выступление перед Светланой Медведевой
//Общество
"Желтый" уровень погодной опасности в Москве продлили до субботы
//В мире
//Политика
//В мире
МИД России: Эстония пытается переписать итоги Второй Мировой войны
//В мире
//Общество
//Общество
//В мире
Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма
В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на супружескую пару
//Общество
//В мире
//Общество
//В мире
В армии ДНР назвали причину лжи Киева о потерях украинских войск в Донбассе