Названы возможные темы сегодняшних переговоров Меркель и Макрона

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, какие темы могут обсудить канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе сегодняшней встречи в Марселе.

Согласно последней информации Зайберта, политики намерены коснуться кризиса в Сирии, вопроса урегулирования на территории Украины, а также ситуации, сложившейся в последнее время на Западных Балканах, передает РИА "Новости".

Кроме того, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон планируют поделиться мнениями о дальнейших совместных шагах Европы, в частности, о процессе миграции, грядущих реформах и внешнеполитических вызовах, которые сейчас стоят перед Евросоюзом.