Названы возможные темы сегодняшних переговоров Меркель и Макрона
7 сентября 2018, 13:29 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт рассказал, какие темы могут обсудить канцлер Германии Ангела Меркель и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе сегодняшней встречи в Марселе.
Согласно последней информации Зайберта, политики намерены коснуться кризиса в Сирии, вопроса урегулирования на территории Украины, а также ситуации, сложившейся в последнее время на Западных Балканах, передает РИА "Новости".
Кроме того, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон планируют поделиться мнениями о дальнейших совместных шагах Европы, в частности, о процессе миграции, грядущих реформах и внешнеполитических вызовах, которые сейчас стоят перед Евросоюзом.
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