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Борис Джонсон официально объявил о разводе с женой
7 сентября 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
Похоже, британский политик Борис Джонсон коллекционирует приставку экс-. Экс-мэр Лондона, экс-министр иностранных дел объявил о разводе с Мариной Уилер. Скоро он официально станет еще и экс-супругом.
«Несколько месяцев назад, после двадцати пяти лет брака мы решили, что в наших интересах будет расстаться. Впоследствии мы решили развестись. В настоящее время мы находимся в процессе развода. В качестве друзей мы продолжим поддерживать наших четверых детей в предстоящие годы. Никаких дополнительных комментариев мы давать не будем», - сделали супруги совместное заявление.
У Бориса Джонсона и Марины Уилер двое сыновей и две дочери. Еще одна дочь британского политика рождена вне брака в результате его похождений на стороне. Матерью внебрачного ребенка является искусствовед Хелен Макинтайр, с которой Джонсон крутил роман в 2010 году. Известно, что инициатором развода стала Марина Уилер. Женщине надоело терпеть измены блудливого мужа, сообщает РИА Новости.
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