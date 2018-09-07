В МИД сообщили, кто может стоять за убийством Александра Захарченко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 7 сентября, сообщила, кто может стоять за убийством лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Дипломат отметила, что неоднократно заявляла – выяснять, что именно произошло 31 августа в Донецке должны следователи, передает РИА "Новости". Захарова, однако, подчеркнула, что за случившимся могут стоять политические силы в Киеве, которые начали бурно радоваться после известия о гибели Захарченко.

Напомним, лидер ДНР погиб в последний день августа 2018 года в результате мощного взрыва в кафе "Сепар", расположенного в самом центре Донецка.