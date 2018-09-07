Обнародован прогноз о распаде Украины после признания Россией республик Донбасса

Возможное признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик запустит процесс развала украинского государства. Соответствующий прогноз опубликован в блогосфере.

Автор канала «Крым Pro+» в «Яндекс. Дзен» пишет, что признание ДНР и ЛНР со стороны Москвы станет сигналом к действию для пророссийских сил в других украинских регионах. В процитированной заметке предсказано образование ориентированных на РФ Харьковской, Южной, Запорожской и Одесской республик. Похожий сценарий будет реализован на западе страны, где восстанут представители венгерских и румынских общин. В итоге Украина «сожмется» до нескольких центральных областей, полагает блогер.

Ранее в пятницу сообщалось, что в армии самопровозглашенной ДНР назвали причину распространения Киевом ложной информации о потерях Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.