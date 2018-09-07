В Латвии решили запретить играть в страйкбол

Депутаты латвийского Сейма считают, что навыки, полученные при игре в страйкбол, могут угрожать интересам национальной безопасности Латвии. Поэтому страйкбол в Латвии будет запрещен.

Сегодня депутаты латвийского Сейма одобрили во втором чтении поправки к Закону о национальной безопасности. Эти поправки предусматривают запрет на проведение в частном порядке военизированных сборов или игры вроде страйкбола (категория airsoft).

«Айрсофт» – это военная игра. Играющие надевают одежду армейского образца. Они используют копии настоящего оружия. Они стреляют друг в друга пластмассовыми пулями. Некоторые команды имитируют армию или спецподразделения. И нет никакой тайны, что некоторые участники таких игр нелояльны к Латвии. Так что у нас нет никакой уверенности, что навыки, полученные ими в процессе игры, в какой-то момент не обратятся против государства», - высказался автор запретительных поправок, депутат Карлис Сержантс.

Ранее Полиция безопасности Латвии опубликовала свой ежегодный отчет, в котором указала военизированные игры как один из способов получения необходимых навыков недоброжелателями страны, сообщает «Спутник».