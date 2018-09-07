МИД России: Эстония пытается переписать итоги Второй Мировой войны

Министерство иностранных дел Российской Федерации в пятницу, 7 сентября, призвало международных партнеров обратить внимание на попытки властей Эстонии переписать итоги Второй Мировой войны.

Российское внешнеполитическое ведомство хочет, чтобы мировое сообщество дало оценку вышеуказанным действиям эстонского руководства, передает РИА "Новости".

Захарова отметила, что в местечке Лихула 2 сентября текущего года был воссоздан скандально известный памятник легионерам 20-й эстонской дивизии "Ваффен-СС", который был демонтирован в 2004 году. По словам официального представителя МИД РФ, подобное действие санкционировали власти Эстонии, что свидетельствует о фактическом поощрении ими нацистской идеологии.