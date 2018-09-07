Жена принца Гарри вновь спровоцировала слухи о своей беременности
7 сентября 2018, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга британского принца Гарри вновь спровоцировала слухи о своей беременности. Минувшим вечером герцогиня Меган появилась на благотворительном концерте в Лондоне в весьма необычном наряде.
Бывшая актриса пришла на мероприятие в синем платье с оборками на животе. Со стороны казалось, что живот Меган выступает вперед, вследствие чего многие сделали вывод, что она ждет ребенка, передает сегодня "7 Дней".
Известно, что герцогиня ведет здоровый образ жизни, правильно питается и занимается спортом, поэтому вероятность того, что она поправилась, исключается. Королевская семья никак не комментирует домыслы журналистов. Вероятно, жена принца Гарри просто выбрала неудачный наряд, который сыграл с ней злую шутку.
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