Полиция безопасности Эстонии задержала двух эстонских граждан. Один из них – военнослужащий. Они подозреваются в государственной измене и работе на российскую военную разведку.

В Эстонии арестованы майор Сил обороны, 38-летний Денис Метсавас, и его 65-летний отец Петр Волин. Отмечается, что Петр Волин в советское время случил в пограничных войсках КГБ СССР.

Полиция безопасности Эстонии утверждает, что в течение последних пяти лет подозреваемые передавали секретную информацию, в том числе сведения, содержащие государственную тайну, российской стороне. Эстонская контрразведка считает, что передаваемая сыном и отцом информация поступала в Главное управление информации Генерального штаба ВС РФ.

Источник сообщает, что арестованного майора Сил обороны Эстонии Дениса Метсаваса сложно заподозрить в работе на российскую разведку, поскольку он активно подвергал критике все, связанное с Россией, пишет РИА Новости.