Пророчество украинского «сновидца» о новом президенте страны выложили в соцсетях

Следующим украинским президентом станет Михаил Саакашвили. Такой прогноз сделал называющий себя сновидцем пользователь Facebook Witaliy Galix.

Данный юзер, проживающий на Украине, регулярно выступает с пророчествами, касающимися будущего его страны и России. Предсказания распространяются в социальных сетях. СМИ утверждают, что Witaliy Galix спрогнозировал вооруженный конфликт в Донбассе.

В одном из последних пророчеств «сновидца» названо имя нового президента Украины. Witaliy Galix заявил, что сменщика Петра Порошенко показали ему «высшие силы». По словам предсказателя, появившийся в видении человек очень похож на Михаила Саакашвили.

На Украине весной следующего года пройдут выборы главы государства. Бывший одесский губернатор Саакашвили не сможет принять участие в кампании, поскольку ранее был лишен гражданства страны.