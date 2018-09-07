МИД: Британии и США выгодны провокации в Солсбери и Эймсбери

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу заявила, что провокации в британских городах Солсбери и Эймсбери выгодны Соединенному Королевству и США.

Дипломат подчеркнула, что "колоссальные наработки" в этом вопросе есть именно у вышеуказанных двух стран, которые и являются ключевыми бенефициарами данной глобальной провокации, передает РИА "Новости".

Напомним, в британском Солсбери 4 марта нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Это вызвало серьезный международный скандал. Россия категорически отрицает свою причастность к случившемуся. Позже в Эймсбери отравились мужчина и женщина, которая впоследствии скончалась.