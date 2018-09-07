Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск транспорта из Крыма

Госпогранслужба Украины накануне вечером в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств из Крыма на свою территорию, объяснив свое решение опасной экологической ситуацией.

«Без объяснения причин в 17.50 четверга украинская сторона в одностороннем порядке прекратила доступ транспортных средств на свою территорию из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма «Армянск» и «Перекоп», - сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по региону.

По данным на 22.30 четверга пропуск транспортных средств из Крыма на территорию Украины не был возобновлен. В Госпогранслужбе Украины заявили, что пропускные пункты закрылись в связи с опасной экологической ситуацией, которая сложилась на севере крымского полуострова после выброса неизвестного вещества в Армянске, сообщает ТАСС.