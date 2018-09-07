Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за океаном

В Китае сегодня был произведен успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2С». Ракета вывела на околоземную орбиту новый спутник «Хайан-1» для океанологических наблюдений и исследований.

Старт состоялся в 11.15 по местному времени (6.15 мск) с китайского космодрома Тайюань, находящегося в северной провинции Шаньси. Ракета-носитель успешно вывела спутник на заданную орбиту.

Спутник «Хайан-1» в течение пяти ближайших лет будет наблюдать за изменениями цвета и температуры морской воды, уровня ее загрязнения, состоянием окружающей среды и так далее. Разработчики предполагают, что спутник также может принести пользу для оказания помощи при бедствиях на море, сообщает М24.