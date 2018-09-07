Источники утверждают, что США решили изменить политику в Сирии

Источники в Госдепе заявили, что президент США Дональд Трамп принял решение изменить политику в Сирии. Согласно последней информации, американские военные будут и в дальнейшем присутствовать в САР.

Речь также идет о продолжении дипломатического давления на Организацию Объединенных Наций, чтобы Вашингтон мог достичь собственных целей в регионе. Кроме того, США якобы планируют в будущем ввести новые санкции в отношении России и Ирана, а также отказываться от помощи в восстановлении Сирии, передает издание The Washington Post.

Напомним, что минувшей весной Дональд Трамп сообщал, что намерен вывести американский военный контингент с территории САР. В настоящий момент в стране находятся около 2,2 тыс. военных из США.