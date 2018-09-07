В ГД оценили слова члена делегации США о законности крымского референдума

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался о заявлении представителя американской делегации общественных деятелей Сильвии Демарест насчет того, что референдум в 2014 году являлся законным.

По словам российского политика, США были построены на принципах свободы мнения и волеизъявления граждан. Именно поэтому ни у одного здравомыслящего американца не возникает сомнения в том, что желание крымчан является фактором, который необходимо уважать.