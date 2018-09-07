В армии ДНР назвали причину лжи Киева о потерях украинских войск в Донбассе

В армии ДНР разоблачили ложь украинского командования о характере потерь воюющих на территории Донбасса Вооруженных сил страны. С соответствующим заявлением на брифинге для представителей СМИ выступил спикер ополченцев Даниил Безсонов.

Накануне штаб силовой операции Киева в регионе сообщил, что в результате обстрела со стороны ДНР погиб один украинский военный, еще трое были ранены. По словам Безсонова, противник исказил информацию – данные, имеющиеся в распоряжении защитников Донбасса, свидетельствуют о том, что во всех четырех случаях имели место небоевые потери.

Как рассказал собеседник журналистов, зачисленный в погибшие боец ВСУ скончался от гипертонической болезни. Один военный травмировался во время разгрузочных работ, другой получил ожоги в ходе тушения пожара. Третий пострадавший сломал голень в результате личной неосторожности.

Киев распространяет недостоверные сведения, чтобы создать для себя повод для наступления на ДНР, отметил Даниил Безсонов. Он призвал украинскую сторону одуматься и отказаться от развязывания кровопролития.